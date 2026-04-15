Altından nehir akıyor üzerinden araçlar geçiyor: O kaza hafızalardan silinmiyor

Çin'in Hubei eyaletindeki sarp dağların arasında yükselen Shiziguan doğal alanı, mühendislik ve doğanın sıra dışı buluşmasına ev sahipliği yapıyor.

Bölgedeki Qingjiang Nehri üzerinde inşa edilen ve "Hayaller Köprüsü" adıyla anılan 400 metrelik yüzen yapı, ziyaretçilerine suyun üzerinde araç sürme deneyimi sunuyor. Ancak bu eşsiz mimari, geçtiğimiz yıllarda yaşanan trajik bir kazayla güvenlik tartışmalarının odağı haline geldi.

ALTINDAN NEHİR AKIYOR ÜZERİNDEN ARAÇLAR GEÇİYOR

Shiziguan Yüzen Köprüsü, nehir yüzeyine yerleştirilen özel şamandıralar sayesinde 2,8 tona kadar olan araçların geçişine imkan tanıyor. Yüksek yoğunluklu polietilen malzemeden üretilen ve içi suyla doldurulan bu şamandıralar, yapının dengede kalmasını sağlıyor.

SÜRÜCÜLER 20 KM SINIRINA UYMAK ZORUNDA

Alman mühendislik çözümleriyle desteklenen köprüde, sürücülerin güvenli bir seyir için saatte 20 kilometrelik hız sınırına titizlikle uyması gerekiyor. 2016 yılından bu yana hizmet veren yapı, tek yönlü trafik akışıyla bölgenin en popüler turizm durakları arasında yer alıyor.

KORKUNÇ KAZA HAFIZALARDAN SİLİNMİYOR

Dünyanın dört bir yanından turist çeken bu mimari, 2023 yılında yaşanan ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği facia ile sarsıldı. İçinde 8 yolcu bulunan bir aracın köprü üzerinde ilerlerken kontrolden çıkıp korkulukları aşarak nehre gömüldüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde aracın seyir halindeyken yapıda şiddetli sarsıntılara neden olduğu ve ardından derin sulara kapıldığı görüldü. Olayda 3 kişi kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşmayı başarırken, bu kaza yüzen yapıların taşıma kapasitesi ve hız sınırları konusundaki riskleri yeniden gündeme taşıdı.

TRAJEDİNİN ARDINDAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİYLE YENİDEN AÇILDI

Yaşanan can kayıplarının ardından bir süre ziyarete kapatılan Hayaller Köprüsü, gerekli incelemelerin tamamlanmasıyla birlikte kapılarını tekrar açtı. Günümüzde popülaritesini korumaya devam eden köprüde, benzer acıların yaşanmaması için denetimler sıkılaştırıldı.

Yetkililer, doğanın sunduğu bu görsel şölenin bir felakete dönüşmemesi için sürücülerin ağırlık limitlerine ve yol konsantrasyonuna her zamankinden daha fazla dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor.