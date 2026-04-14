Brezilya’da lüks gökdelenler kağıt gibi eğiliyor!

Yayınlanma:
Güncelleme:
Santos’ta kıyı hattında dikkat çeken değişimler gözlemlendi ve sahile yakın bölgelerde bazı binaların eğildiği bildirildi. Kent genelinde yapısal bozulmaların arttığı aktarılırken durumun giderek yaygınlaştığı ifade edildi. Uzmanlar bunun ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu vurguladı.

Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde yer alan ve dünyanın en meşhur sahil kentlerinden biri olan Santos, doğa olaylarının pençesinde zor günler geçiriyor. Bölgede yaşanan deniz seviyesi yükselmesi ve zemin hareketleri, kıyı hattı boyunca uzanan dev binaların dengesini tamamen bozdu.

Sokaktan bakıldığında dahi fark edilen bu "eğik binalar" görüntüsü, kent sakinleri arasında büyük bir endişeye yol açıyor.

ZEMİN ÇÖKÜYOR, DENİZ YÜKSELİYOR

Bilimsel verilere göre bu ürkütücü tablonun arkasında iki temel unsur yatıyor. Atlas Okyanusu’nun hırçın sularının neden olduğu kıyı erozyonu ve bölgenin sahip olduğu yumuşak zemin yapısı, devasa yapıların yükünü taşıyamaz hale geldi.

Deniz seviyesindeki istikrarlı artış toprağın altını boşaltırken, zamanla meydana gelen sıkışma binaların temellerindeki teraziyi altüst etti.

GÜVENLİK ALARMI VERİLDİ

Santos genelinde giderek yayılan bu durum, artık sadece estetik bir kaygı olmaktan çıktı. Uzmanlar, binaların eğimindeki artışın ciddi bir güvenlik riski teşkil ettiği konusunda uyarıyor. Bölgedeki çok sayıda yapının benzer bir akıbete sürüklenmesi, binlerce insanın hayatını tehdit eden bir barınma krizine işaret ediyor.

DENİZİN İLERLEYİŞİNE 'DUR' DENİLECEK

Brezilya yetkilileri, kentin silüetini ve geleceğini kurtarmak adına devasa bir müdahale paketi hazırladı. Oldukça yüksek maliyetli olması beklenen bu projenin hayata geçirilmesi için BNDES (Brezilya Kalkınma Bankası) desteğiyle finansman sağlanması hedefleniyor.

Hazırlanan plan dahilinde; denizin ilerleyişini durduracak mühendislik hamleleri, zemin güçlendirme operasyonları ve kapsamlı kıyı koruma bariyerlerinin inşa edilmesi bekleniyor.

MİLYONLARCA İNSAN RİSK ALTINDA

Bilim dünyası, Santos’ta yaşanan bu krizin yalnızca yerel bir olay değil, küresel bir tehdidin yansıması olduğunu vurguluyor. İklim değişikliği nedeniyle yükselen okyanus suları, dünya genelindeki tüm sahil şehirlerini benzer bir kaderle karşı karşıya bırakıyor.

Uzmanlara göre, milyonlarca insanın yaşadığı kıyı bölgelerinde benzer riskler önümüzdeki dönemde çok daha sert hissedilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

