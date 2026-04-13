Dünyanın en büyüğü: İçinde yok yok, gezmek günler sürüyor

Güney Kore'nin Busan kentinde yükselen 'Shinsegae Centum City' modern perakendecilik tarihinin en sarsılmaz unvanlarından birini elinde bulunduruyor. 2009 yılında New York'taki ünlü Macy's mağazasını geride bırakarak dünyanın en büyük alışveriş kompleksi tescilini alan bu dev yapı aradan geçen yıllara rağmen zirvedeki yerini kimseye kaptırmadı.

16 katlı mimari tasarımıyla dikkat çeken merkezin sahip olduğu devasa ölçek hem finansal maliyetleri hem de operasyonel zorlukları nedeniyle yakın gelecekte bir rakibinin çıkma ihtimalini imkansız kılıyor.

AVM DEĞİL ADETA BİR ADA

Kompleks içerisinde yaklaşık 700 farklı mağaza hizmet verirken ziyaretçilere sunulan imkanlar standart bir alışveriş merkezinin sınırlarını çoktan aşmış durumda. Tesisin bünyesinde sanat galerilerinden buz pistine kadar pek çok sosyal alan yer alıyor.

GOLF SAHASI BİLE VAR

Spor tutkunları için 60 vuruş kapasiteli bir golf antrenman sahasını içinde barındıran yapı aynı zamanda geleneksel Kore hamam kültürünü de yaşatıyor. Modern sinema salonları ve ofis kulesiyle iş hayatını birleştiren merkezde çocuklar için tasarlanan devasa dinozor ve korsan temalı parklar dikkat çekiyor.

GEZMEK İÇİN BİR GÜN ASLA YETMİYOR

Uzmanlar bu büyüklükteki bir alanı tam anlamıyla gezebilmek için ziyaretçilerin birkaç tam güne ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

EKONOMİDE REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR

Ekonomik veriler incelendiğinde 'Shinsegae Centum City' sadece fiziksel büyüklüğüyle değil finansal gücüyle de rakiplerinden ayrışıyor. Güney Kore genelinde üst üste iki yıl boyunca 2 trilyon won sınırını aşan tek mağaza olma özelliğini taşıyan merkez yaklaşık 1,38 milyar dolarlık işlem hacmiyle ticaret dünyasında erişilmesi güç bir başarıya imza attı.

Hem bir yaşam alanı hem de küresel bir cazibe merkezi olarak tasarlanan devasa yapı Busan ekonomisinin en önemli lokomotifi sayılıyor.