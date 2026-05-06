Afrika’da Hantavirüs paniği! Hükümet devreye girdi: Okyanusta 3 can almıştı

Güney Afrika hükümeti, Atlas Okyanusu'ndaki bir yolcu gemisinde hantavirüs tespit edilmesinin ardından halka paniğe kapılmama çağrısı yaptı. Johannesburg'da tedavi gören İngiliz bir yolcuda virüs pozitif çıkarken, Hollandalı bir kadın yolcu hayatını kaybetti.

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Atlas Okyanusu'nun güneyinde seyreden bir yolcu gemisinde hantavirüs vakaları ortaya çıktığı bildirildi. Virüsün tespit edilmesinin ardından halka yönelik bir uyarı yapıldı.

İNGİLİZ YOLCUNUN DURUMU KRİTİK

Açıklamaya göre, gemide bulunan İngiliz uyruklu bir yolcu seyir sırasında rahatsızlandı. Ascencion Adaları'nda yapılan tıbbi müdahaleye rağmen durumu düzelmeyen hasta, Johannesburg'un Sandton bölgesindeki özel bir sağlık kuruluşuna nakledildi. “Şiddetli akut solunum yolu enfeksiyonu” belirtileri gözlenen İngiliz yolcunun hantavirüs testi pozitif çıktı. Hastanın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve durumunun kritik olduğu bildirildi.

HOLLANDALI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada ayrıca, gemideki salgından etkilenen 69 yaşındaki Hollandalı kadın yolcunun Güney Afrika'da hayatını kaybettiği aktarıldı. “Kadın, ülkesi Hollanda’ya aktarmalı uçuş yapmaya çalışırken OR Tambo Uluslararası Havalimanı’nda fenalaştı. Tıbbi müdahale için Kempton Park yakınlarındaki bir sağlık kuruluşuna götürüldü, ne yazık ki hayatını kaybetti” ifadeleri kullanıldı.

TEMAS TAKİBİ BAŞLATILDI

Sağlık Bakanlığı, Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ve Gauteng Sağlık Departmanı yetkilileriyle birlikte, vefat eden Hollandalı ve tedavi altındaki İngiliz yolcuyla temas etmiş olabilecek kişileri tespit etmek için bir ekip görevlendirdi.

HALK İÇİN PANİK GEREĞİ YOK

Açıklamada, halkın paniğe kapılmaması gerektiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Bizim görüşümüze göre, halkın paniğe kapılmasına gerek yok çünkü yolcu gemisinden sadece iki hasta sınırlarımız içinde tespit edildi”

NE OLMUŞTU?

Arjantin'in Ushuaia kentinden 20 Mart'ta hareket eden, 170 yolcu ve 70 mürettebatın bulunduğu Hollanda bandıralı MV Hondius gemisinde üç kişinin hayatını kaybettiği yedi hantavirüs vakası tespit edilmişti. Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunmasıyla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk, kas ağrısı, solunum yetmezliği, iç kanama ve böbrek yetmezliği gibi ciddi semptomlara yol açabiliyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

