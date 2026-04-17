Kocaeli'de grev pankartı asıldı: Fabrikada üretim durdu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Bekaert firmasına ait fabrikada, sendika ile işveren arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmadı.

Bunun üzerine Özçelik-İş Sendikasının örgütlü olduğu fabrikada üretimi durdurma kararı alan emekçiler, grev pankartı astı. Özçelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci, fabrika önünde yaptığı konuşmada anlaşmanın sağlanması için uğraştıklarını fakat sonuç alamadıklarını ifade etti.

İzmir'de grevdeki Temel Conta işçilerine şafak baskını: Çok sayıda gözaltı

"NAMUSUMUZA SAHİP ÇIKMAK İÇİN BURADAYIZ"

Evrensel Gazetesi'nin haberine göre; "Biz greve çıkmamak için bir haftadır elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. 15 aydır süren mahkeme süreçlerini uzatanlar, bu süreci bilerek sürüncemede bırakanlar ve buna destek olanlar, bizi bugünlere getirmiştir" diyen Değirmenci, şöyle konuştu:

"Sizlerle birlikte yetki sürecini tamamladık. Sizden aldığımız güçle bu mücadeleyi kazandık. Ardından bölge başkanlığımızla birlikte oturup, hem önümüzdeki sürece dair hem de geçmişte hak edip alamadığımız haklarımız için bir taslak hazırladık. O taslak, sizin ve Özçelik-İş Sendikası’nın namusudur. Ve biz, o namusa sahip çıkmak için buradayız."

İŞÇİLER 1,5 YILLIK KAYBIN TELAFİSİNİ İSTİYOR

Birleşik Metal-İş Sendikası ile Özçelik-İş arasında süren yetki davası nedeniyle emekçiler yaklaşık 1,5 yıldır toplu sözleşmesiz çalıştırılırken, bu süreçte işçilere yönelik baskılar da arttı. Bekaert İzmit fabrikasında Birleşik Metal-İş üyesi iki temsilci de bu süreçte işten çıkarıldı. Soyunma odalarına kameralar konuldu.

Mevcut tabloda işveren üç yıllık sözleşme ve yüzde 68 zam teklif ederken, sendika ise yüzde 140 oranında artış talep ediyor. İşçiler, 1,5 yıllık kaybın telafi edilmesini istiyor.

EMEP'TEN EMEKÇİLERE DESTEK

Hakkını arayan emekçilere siyasilerden de destek geldi. Grev alanını ziyaret ederek emekçilere destek veren EMEP Kocaeli İl Başkanı İlhami Şahbaz "Bekaert işçilerinin birikmiş olan hakları bugün masada duruyor. Patron bu hakları yok sayarak sözleşmeyi imzalamaya çalışmakta. İşçiler ise mücadele ederek haklarına sahip çıkmaya devam ediyor. Bekaert işçileri mücadele ettiği sürece biz de onlarla mücadeleye devam edeceğiz" dedi.