İzmir'de grevdeki Temel Conta işçilerine şafak baskını: Çok sayıda gözaltı

Yayınlanma:
İzmir Temel Conta fabrikasında 1,5 yıldır grev yapan işçiler, "huzur ve sükûneti bozma" iddiasıyla düzenlenen şafak operasyonunda evlerinden gözaltına alındı.

İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Temel Conta fabrikasında, bir buçuk yıldır anayasal hakları için grevde olan işçiler, sabah saatlerinde evlerine düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı. İşçilerin "huzur ve sükûneti bozma" iddiasıyla suçlandığı öğrenildi.

8 İŞÇİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Direnişle ilgili olarak 16 Nisan akşamı 8 işçi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Akşam saatlerinde başlayan süreç, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kapsamlı bir operasyona dönüştü. Jandarma ekipleri, haklarında karar bulunan işçileri gözaltına alarak ifade işlemleri için komutanlığa götürdü.

ŞAFAK VAKTİ EV BASKINLARI

Operasyonun devamında, diğer işçilerin evlerine de eş zamanlı polis ve jandarma baskınları düzenlendi. Aralarında kadın işçilerin de bulunduğu çok sayıda kişi, ailelerinin gözü önünde gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütüldüğü bildirildi.

GEREKÇE: "HUZUR VE SÜKÛNETİ BOZMA"

Uzun süredir fabrika önünde direnişlerini sürdüren işçilerin gözaltına alınma gerekçesinin, "kişilerin huzur ve sükûnunu bozma" iddiası olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan işçilerin Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

