DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 1 Mayıs'ta bir kez daha Kadıköy'de

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programını açıkladı.

Sendika ve meslek odalarından yapılan açıklamada, emekçilerin geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu 1 Mayıs'ta da İstanbul Kadıköy İskele Meydanı'nda bir araya geleceği belirtildi.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"1 Mayıs 2026'da İstanbul'da, Kadıköy İskele Meydanı'nda buluşalım! Yaşasın 1 Mayıs!"

Sendika ve meslek odaları, bu yıl İstanbul'daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerinin Taksim'de düzenlenmesi için Valiliğe başvuru yaptıklarını duyurmuştu.