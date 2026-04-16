Liseli gençlerden Yusuf Tekin'e tepki: Güvenli okullar istiyoruz

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen okul baskınlarına tepki göstermek isteyen Liseli Genç Umut üyesi gençler, Ankara'da bir araya geldi.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in istifaya davet edildiği eylemde konuşan bir öğrenci, okullardaki güvenlik zafiyetine dikkat çekti.

"ÖĞRENCİLER KORİDORDA ENDİŞEYLE YÜRÜYOR"

"Okullarda güvenlik tartışılırken öğrenciler hâlâ endişeyle koridorlarda yürüyor. En temel hakkımız olan güvenli eğitim ortamı hâlâ sağlanmıyor." diyerek Millî Eğitim Bakanlığının yeterli önlemleri almadığını vurgulayan liseli genç, şu ifadeleri kullandı:

"Millî Eğitim Bakanlığının görevi sadece ders programı açıklamak değil; öğrencinin can güvenliğini, psikolojik huzurunu ve ortamın güvenliğini sağlamaktır. Ama bugün geldiğimiz noktada sorularımız artıyor: Neden hâlâ yeterli önlemler alınmıyor? Neden her olaydan sonra sadece açıklama yapılıyor ama kalıcı çözümler gelmiyor? Biz gençler olarak süslü sözler değil, gerçek adımlar görmek istiyoruz. Çünkü her açıklama sonrası değişmeyen gerçekler, güveni daha da zedeliyor. Burada mesele bir isim değil, bir sorumluluk meselesidir."

"YUSUF TEKİN İSTİFA"

"Yusuf Tekin ve ilgili tüm yetkililer dâhil olmak üzere, bu ülkenin eğitim sisteminde sorumlu herkes artık şunu duymalı: Gençler sadece dinleyen değil, artık hesap soran bir nesildir." diyen liseli öğrenci, okullardaki güvenlik zafiyetlerinin bir an önce giderilmesi gerektiğini vurguladığı açıklamasını şöyle noktaladı: