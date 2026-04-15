Yusuf Tekin'den saldırı sonrası açıklama: Güvenlik önlemlerini güncelleyeceğiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından sosyal medya X hesabından açıklama yaptı.

Tekin, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda eğitim kurumlarında benzeri olayların yaşanmaması için gerekli adımları attıklarını ifade etti.

"GÜVENLİK ÖNLEMLERİMİZİ GÜNCELLEYECEĞİZ"

Yusuf Tekin, paylaşımında şunları söyledi:

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan yürek yakıcı elim hadiseler, tüm ülkemizi derinden sarsmıştır.

Büyük bir üzüntüyle ifade etmeliyim ki bu elim olaylarda umut dolu gençlerimizi ve tüm mukaddesatıyla görevine adanmış bir eğitimcimizi kaybettik. Milletçe tarifsiz bir üzüntü içindeyiz.

Kadim medeniyetimiz boyunca toplumsal huzur iklimimizin en güzel örnekleri olan eğitim kurumlarımızda benzeri hadiselerin yaşanmaması için İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarımız ile birlikte mevcut güvenlik önlemlerimizi güncelleyerek tüm dijital ve fiziki tehditleri kapsayan bütüncül bir güvenlik yaklaşımını hayata geçirmek üzere gerekli adımları kararlılıkla atıyoruz.

Milletçe en derin hislerle kenetlendiğimiz böyle bir dönemde omuzladığımız bu acı, hepimizin yüreğine düşmüştür. Nitekim bu süreç, en ince ayrıntısına kadar takip edilecek olup evlatlarımızın huzuru, öğretmenlerimizin esenliği ve eğitim ortamlarımızın sükûneti için gereken her türlü adım, dikkat ve özenle atılacaktır.

Milletimizin asla şüphesi olmasın ki bu ortak acının hiçbir yönü, karanlıkta bırakılmayacaktır.

Hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve maarif ailemizin her bir ferdine sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Milletimizin ve eğitim camiamızın başı sağ olsun."