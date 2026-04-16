Konsolosluk saldırısında yaralı ele geçirilmişti: Taburcu edilen şüpheli tutuklandı

Yayınlanma:
Beşiktaş Levent'te İsrail Konsolosluğu'nun bulunduğu binan önündeki silahlı terör saldırısında yaralı olarak ele geçirilen şüphelilerden Onur Çelik, hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul, Beşiktaş Levent'te 7 Nisan'da, uzun zamandır boş olan İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plaza önündeki polis noktasına silahlı terör saldırısı düzenleyen 3 şüpheliden biri olan ve olay yerinde yaralı halde ele geçirilen şüpheli Onur Çelik, hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

İsrail Başkonsolosluğu saldırısında 1 tutuklama dahaİsrail Başkonsolosluğu saldırısında 1 tutuklama daha

TABURCU EDİLEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli Onur Çelik, tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli Çelik, sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Onur Çelik'in de tutuklanmasıyla birlikte olaya ilişkin toplam tutuklu sayısı ise 14'e yükseldi.

NE OLMUŞTU?

İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu plazanın önünde 7 Nisan'da gerçekleştirilen silahlı terör olayında, uzun namlulu silahlarla gelen 3 saldırgan, güvenlik tedbiri alan polis ekiplerine saldırdı.

Polislerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada saldırganlardan 1’i öldürüldü, 2’si yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

Olayda 2 polis de hafif yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Türkiye
Okul saldırıları sonrası bankadan dikkat çeken reklam kararı
Okul saldırıları sonrası bankadan dikkat çeken reklam kararı
Mobilya fabrikasında korkutan yangın!
Mobilya fabrikasında korkutan yangın!
Ayhan Bora Kaplan davası sil baştan: Tanık polisler dinlendi
Ayhan Bora Kaplan davası sil baştan: Tanık polisler dinlendi