Konsolosluk saldırısında yaralı ele geçirilmişti: Taburcu edilen şüpheli tutuklandı

İstanbul, Beşiktaş Levent'te 7 Nisan'da, uzun zamandır boş olan İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plaza önündeki polis noktasına silahlı terör saldırısı düzenleyen 3 şüpheliden biri olan ve olay yerinde yaralı halde ele geçirilen şüpheli Onur Çelik, hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

İsrail Başkonsolosluğu saldırısında 1 tutuklama daha

TABURCU EDİLEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli Onur Çelik, tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli Çelik, sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Onur Çelik'in de tutuklanmasıyla birlikte olaya ilişkin toplam tutuklu sayısı ise 14'e yükseldi.

NE OLMUŞTU?

İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu plazanın önünde 7 Nisan'da gerçekleştirilen silahlı terör olayında, uzun namlulu silahlarla gelen 3 saldırgan, güvenlik tedbiri alan polis ekiplerine saldırdı.

Polislerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada saldırganlardan 1’i öldürüldü, 2’si yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

Olayda 2 polis de hafif yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)