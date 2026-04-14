İsrail Başkonsolosluğu saldırısında 1 tutuklama daha

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan bir kişinin daha işlemleri tamamlandı. İfadesi alınmak üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gönderilen şüpheli tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 13'e çıktı.

SALDIRGANLARIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Olay günü polis ekipleriyle girilen çatışmada yaralı olarak ele geçirilen saldırganlar Onur Çelik ve Ahmet İmrak'ın hastanedeki tedavileri sürüyor. Güvenlik güçlerinin gözetiminde olan yaralı saldırganların, sağlık durumlarının elvermesi durumunda ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ VE TUTUKLAMALAR

Saldırının ardından başlatılan geniş çaplı operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, yargı süreci 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'unun tutuklanması, 2'sinin adli kontrolle ve 1'inin savcılıkça serbest bırakılmasıyla başlamış; dün 3 şüphelinin daha tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle birlikte, bugün yapılan sevk öncesinde soruşturma kapsamında tutuklanan toplam zanlı sayısı 12'ye ulaşmıştı.

OLAYIN DETAYLARI

Levent Mahallesi Cömert Sokak’taki Yapı Kredi Plaza önünde meydana gelen saldırıda, polis noktası hedef alınmış ve çıkan çatışmada saldırganlardan biri ölü ele geçirilmişti. İki polis memurunun hafif yaralandığı olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor. (AA)