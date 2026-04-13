İsrail Konsolosluğuna saldırıda 3 kişi daha tutuklandı

Yayınlanma:
Son dakika haberi... İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu önünde düzenlenen terör saldırısına ilişkin adliyeye sevk edilen 3 kişi daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 12 oldu.

İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önündeki polis noktasına 7 Nisan’da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen son 3 şüphelinin de tutuklanmasıyla birlikte olayla ilgili toplam tutuklu sayısı 12 oldu.

POLİS NOKTASINA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

7 Nisan günü gerçekleşen olayda, polis noktasına yönelik silahlı saldırı sonrasında çıkan çatışmada 2 polis memuru hafif şekilde yaralanmıştı. Çatışma sırasında 1 şüpheli ölü ele geçirilirken, 2 saldırgan ise yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti. Yaralı saldırganların hastanedeki tedavileri ve gözaltı süreçleri devam ediyor.

OPERASYONLARDA 18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırının hemen ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler gruplar halinde adliyeye sevk edilmeye başlandı. 11 Nisan’da hakim karşısına çıkarılan ilk gruptaki 12 şüpheliden 9’u tutuklanmış, diğerleri ise adli kontrol şartıyla veya savcılıktan serbest bırakılmıştı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 3 YENİ TUTUKLAMA

Gözaltında bulunan diğer şüphelilerden işlemleri tamamlanan 3 kişi daha bugün sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan bu 3 şüpheli de "terör örgütü üyeliği" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" gibi suçlamalarla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

