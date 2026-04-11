Son dakika | İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısında 9 tutuklama!
İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu önünde gerçekleşen terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından 12 şahıs, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
9 KİŞİ TUTUKLANDI!
Saldırganlar Onur Çelik ve Enes Çelik'in tedavileri devam ederken 9 şüpheli tutuklama talebiyle, 2 kişi adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. 1 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 9 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
NELER OLMUŞTU?
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde yaşanan terör saldırısında 1 ölü 2'si yaralı 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralanmıştı.
