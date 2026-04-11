Son Dakika | İstanbul'daki terör saldırısında 9 tutuklama talebi

Son dakika.... İstanbul Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu plazanın önündeki polis noktasına yönelik saldırıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 9’u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde yaşanan terör saldırısında 1 ölü 2'si yaralı 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralanmıştı. Terör saldırısı ile ilgili 9 kişinin tutuklanması savcılık tarafından talep edildi.

7 Nisan’da düzenlenen silahlı saldırı ve ardından çıkan çatışmada 2 polis memuru hafif yaralandı. Olayda 1 şüpheli öldürüldü, 2 saldırgan ise yaralı olarak etkisiz hâle getirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 12’sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü.

Savcılık, 12 şüpheliden 9’unu tutuklama, 2’sini ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti. 1 şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Saldırganlar Onur Çelik ve Enes Çelik’in hastanedeki tedavilerinin sürdüğü, diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

