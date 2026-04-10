İsrail Başkonsolosluğu önünde teröristleri etkisiz hale getiren kahraman polisten mesaj geldi

İsrail Başkonsolosluğu önünde teröristleri etkisiz hale getiren kahraman polisten mesaj geldi
İstanbul Levent’te bulunan İsrail Başkonsolosluğu’na saldırı girişimine teröristleri etkisiz hale getiren kahraman İstanbul polisinden 10 Nisan Polis Bayramı mesajı geldi.

İstanbul Levent’te, İsrail Başkonsolosluğu önündeki saldırı girişiminde 3 terörist etkisiz hale getirilirken çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konuya dair yaptığı açıklamada “İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır” dedi. Bakan Çiftçi ayrıca, silahlı saldırganların kimliklerinin tespit edildiğini ve birinin dini istismar ile ilişkilendirildiğini açıkladı.

İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE TERÖRİSTLERİ ETKİSİZ HALE GETİREN KAHRAMAN POLİSTEN MESAJ GELDİ

Teröristlere müdahale eden kahraman İstanbul polisinden 10 Nisan Polis Bayramı'nda bir mesaj geldi.

israil-baskonsoloslugu-onunde-teroristleri-etkisiz-hale-getiren-kahraman-polisten-mesaj-geldi-2.jpg

Tedavi olduğu hastanede konuşan polis memuru, "Ben iyiyim sıkıntı yok. Koç gibiyiz. Her türlü koyar geçeriz." dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

