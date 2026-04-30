Ayvalık'ta tekneye uyuşturucu baskını: 5 kişi cezaevine gönderildi
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yelkenli bir tekneye uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda kilolarca esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yelkenli bir tekneye baskın düzenlendi.
EKİPLER BİRLİKTE HAREKET ETTİ
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince içerisinde uyuşturucu bulunduğu tespit edilmesinin ardından, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleriyle birlikte harekete geçildi.
Çankaya'da uyuşturucu operasyonu
BASKIN DÜZENLENEN TEKNEDE KİLO KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Ekiplerin birlikte hareket ederek operasyon düzenlediği teknedeki aramada 158 kilo 664 gram skunk/esrar ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu operasyonu: 89 tutuklama, ele geçirilenler sergilendi
5 ŞÜPHELİ CEZAEVİNİN YOLUNU TUTTU
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları İzmir Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. (DHA)