Seyir halindeki otomobili alev topuna döndü: Sürücü gözyaşları içinde izledi

Sivas - Ankara kara yolu üzerinde Karşıyaka kavşağında, saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, seyir halindeki otomobil alev aldı. Otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, sürücü Tuncay Gün, otomobilin yanma anını gözyaşları içinde izledi.

SEYİR HALİNDEYKEN YANMAYA BAŞLADI, KISA SÜREDE ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Tuncay Gün yönetimindeki 15 PC 045 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Yangını fark eden sürücü Tuncay Gün, otomobilden inerek uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

OTOMOBİLİNİN YANMASINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ

Otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücü Tuncay Gün aracının alevler içinde kalmasını gözyaşları ile izledi. Tuncay Gün'ü olay yerine gelen bir polis memuru teselli etti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)