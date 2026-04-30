Seyir halindeki TIR'da yangın çıktı: kullanılamaz hale geldi!
Bursa’nın İnegöl ilçesinde İnegöl-Bursa kara yolu Babasultan Mahallesi mevkisinde seyir halindeki bir TIR’da yangın meydana geldi. Saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, Bursa’dan İnegöl yönüne giden Mehmet Ö. idaresindeki 10 ER 225 plakalı TIR’ın motor kısmından duman yükselmeye başladı.
SÜRÜCÜ ARACI YOL KENARINA ÇEKTİ
Dumanı fark eden sürücü aracı güvenli bir şekilde yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın söndürülürken TIR’ın büyük oranda zarar gördüğü ve kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Olay anı, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)