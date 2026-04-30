Çankaya'da uyuşturucu operasyonu
Ankara’da Çankaya'da yasa dışı silah ticareti ihbarından uyuşturucu çıktı. Operasyonda 25 kilo skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ankara'nın Çankaya ilçesinde düzenlenen operasyonda 25 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Aktarılan bilgilere göre, Çankaya'da bir adreste "yasa dışı silah ticareti yapıldığı" ihbarını alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Adrese düzenlenen operasyonda ekipler, yaptıkları aramada 25 kilogram skunk ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (AA)