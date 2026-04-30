Süreçte adım çıkmazı! Abdulkadir Selvi'den AKP'ye uyarı: Önce yasal adım

Terör örgütü PKK lideri Öcalan ile yürütülen İmralı Süreci aylardan beri duraksama halinde. İktidar cephesi daha önce her ne kadar Ramazan Bayramı sonrasını işaret etse de sahadan gelen verilerin takvimi ötelediği ifade ediliyor.

DEM Parti ve PKK yasal adımların bir an önce atılmasını isterken, Ankara yasal süreçlerin başlaması için silahların tamamen bırakılıp mağaraların tamamının boşaltılmasının teyit edilmesini bekliyordu.

İktidar medyası geçtiğimiz günlerde PKK'nın elindeki 30 mağaradan sadece 7'sinin boşaltıldığını, yasal süreçlerin de bu yüzden geciktiğini servis etmişti. Ancak yine iktidara yakınlığı ile bilinen Abdulkadir Selvi, süreç kapsamındaki adımların bir an önce atılması gerektiği ve bunun iktidarın görevi olduğunu yazdı.

İmralı Süreci'nde yasal adımlar askıda!

MAYIS AYINI İŞARET ETTİ

Daha önceleri sık sık işaret edilen Ramazan Bayramı sonrası takviminin tutmasının ardından şimdi de Mayıs ayı işaret edildi. Selvi yazısında sürecin yasal düzenlemeleri beklediğini, DEM Parti'nin Öcalan'ın notları haberini reddetmesi açıklamasının yerinde olduğunu ifade etti.

Öte yandan Erdoğan'ın dünkü grup toplantısı hakkında yaptığı açıklamaların da önemli olduğunu belirten Selvi, 'iktidara yönelik bir uyarım olacak' dedi ve Türkiye'nin elini çabuk tutması gerektiğini kaydetti.

Sürecin PKK'yı tasfiye süreci olmadığını savunan Selvi, bu sorunun çözülmesi gereken bir süreç olduğunu, süreçte en kritik aşamada olunduğunu ve silah bırakacak olan PKK'lıların hangi hukuki düzenlemeye tabi olacağını bilmek isteyeceklerini belirtti.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyaya dikkat çeken Selvi, İran'daki savaşı da işaret edip dengelerin bir anda değişebileceğini söyledi. Ayrıca AİHM kararlarına rağmen halen tutuklu olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da tahliye edilmesi ile kritik bir eşik aşılacağını ifade eden Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım şu şekilde: