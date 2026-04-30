Balkanlardan yola çıktı saatler sonra İstanbul'u vuracak! 5 gün sürecek

Balkanlardan yola çıktı saatler sonra İstanbul'u vuracak! 5 gün sürecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava dalgası nedeniyle İstanbul'da sıcaklıkların 4-6°C birden azalacağı belirtilirken yağışlı sistemin 4-5 gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İstanbul, baharın ılık günlerine kısa bir mola vermeye hazırlanıyor. AKOM tarafından 30 Nisan 2026 Perşembe günü paylaşılan verilere göre, kent akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek.

Halihazırda 16-19°C seviyelerinde, mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının, bu sistemle birlikte 4-6°C birden azalarak mevsim normallerinin altına gerilemesi beklenirken yağışlı sistem 4-5 gün boyunca etkisini sürdürecek.

İstanbul'a sağanak uyarısı

AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT: RÜZGAR VE YAĞIŞ KUVVETLENİYOR

Bugün (30 Nisan) öğle saatlerinde 18°C’ye kadar yükselen sıcaklık, akşam saatlerinden itibaren 10°C seviyelerine kadar düşecek. Rüzgarın poyrazdan sert, akşam saatlerinde ise yer yer kuvvetli (15-45 km/s) esmesi beklenirken, beraberinde gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Deniz suyu sıcaklığının ise 12°C civarında olduğu bildirildi.

5 GÜN SÜRECEK

AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre, yağışlı sistemin 4-5 gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor:

1 Mayıs Cuma: İşçi Bayramı'nda İstanbul genelinde çok bulutlu ve sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların en düşük 7°C, en yüksek 12°C olması beklenirken; metrekareye 5-15 kg arasında yağış düşeceği öngörülüyor.

2 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu havaya aralıklı yağmurlar eşlik edecek. Sıcaklıklar 6-14°C bandında seyredecek.

3 Mayıs Pazar: Hafta sonunda kapalı ve aralıklı yağışlı hava devam edecek. Sıcaklıkların 6-12°C arasında olması bekleniyor.

4 Mayıs Pazartesi: Yeni haftanın ilk gününde yağışların şiddetini artırması bekleniyor. Çok bulutlu ve sağanak yağışlı havada metrekareye 10-25 kg arasında yağış düşmesi tahmin ediliyor.

5 Mayıs Salı: Aralıklı yağmurlar sürerken sıcaklıklar hafif bir artışla 13°C seviyelerine çıkacak.

ÇARŞAMBA GÜNÜ GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERECEK

Rapora göre, yağışlı sistemin 6 Mayıs Çarşamba günü etkisini kaybetmesi bekleniyor. Çarşamba günü parçalı ve az bulutlu bir hava ile birlikte sıcaklıkların yeniden 18°C seviyelerine yükseleceği ve herhangi bir yağış beklenmediği açıklandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

