İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 genç hayatını kaybetti

Giresun merkezde yer alan Aksu Mahallesi sınırları içerisinde 28 Nisan'da yaşanan olayda ağır yaralanan gençten acı haber geldi. Edinilen bilgilere göre 28 Nisan tarihinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında ağır yaralanan 18 yaşındaki Utku Konak sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alınan Konak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencisi olduğu öğrenilen gencin vefatı ailesini ve okul arkadaşlarını yasa boğdu.

1 GÖZALTI

Konak'ın ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından bölgede inceleme başlatan emniyet güçleri olayla bağlantısı olduğu tespit edilen N.T isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi. (AA)