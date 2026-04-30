Alacak verecek kavgası cinayetle bitti! Kavga ettikleri kişileri araçla ezdiler

Olay, saat 16.00 sıralarında Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Nacarlı Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir iş yerinin önünde bir araya gelen iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yerini şiddete bıraktı.

ARACI SİLAH OLARAK KULLANDILAR

Kavganın tırmandığı anlarda, gruptaki saldırganlar yanlarındaki aracı adeta bir silah olarak kullandı. Şüpheliler, 49 yaşındaki Murat Güven ve yanındaki ismi henüz öğrenilemeyen kişinin üzerine aracı sürdü. Araçla ezilen iki kişi kanlar içinde yerde kalırken, saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaşarak kaçtı.

HASTANEDE ACI HABER GELDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Murat Güven ve yanındaki şahıs, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak 49 yaşındaki Güven, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan diğer kişinin ise tedavisi sürüyor.

BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI, DİĞERLERİ ARANIYOR

Olayın ardından kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir takip başlatan polis ekipleri, olaya karışan araçtaki isimlerden birine ulaştı. Yapılan operasyon sonucu yabancı uyruklu olduğu belirlenen E.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet güçleri, olaya karışan diğer faillerin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. (DHA)