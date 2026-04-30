Alacak verecek kavgası cinayetle bitti! Kavga ettikleri kişileri araçla ezdiler

Mersin Akdeniz’deki Nacarlı Organize Sanayi Bölgesi’nde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada, Murat Güven (49) ve beraberindeki bir kişinin üzerine araç sürüldü. Olayda Güven hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Polis, olaya karışan araçtaki yabancı uyruklu E.A.'yı gözaltına aldı; firari diğer şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

Olay, saat 16.00 sıralarında Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Nacarlı Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir iş yerinin önünde bir araya gelen iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yerini şiddete bıraktı.

ARACI SİLAH OLARAK KULLANDILAR

Kavganın tırmandığı anlarda, gruptaki saldırganlar yanlarındaki aracı adeta bir silah olarak kullandı. Şüpheliler, 49 yaşındaki Murat Güven ve yanındaki ismi henüz öğrenilemeyen kişinin üzerine aracı sürdü. Araçla ezilen iki kişi kanlar içinde yerde kalırken, saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaşarak kaçtı.

kavga-ettikleri-kisileri-aracla-ezdiler-1285157-382389.jpg

HASTANEDE ACI HABER GELDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Murat Güven ve yanındaki şahıs, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak 49 yaşındaki Güven, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan diğer kişinin ise tedavisi sürüyor.

BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI, DİĞERLERİ ARANIYOR

Olayın ardından kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir takip başlatan polis ekipleri, olaya karışan araçtaki isimlerden birine ulaştı. Yapılan operasyon sonucu yabancı uyruklu olduğu belirlenen E.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet güçleri, olaya karışan diğer faillerin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Türkiye
Balkanlardan yola çıktı saatler sonra İstanbul'u vuracak! 5 gün sürecek
Balkanlardan yola çıktı saatler sonra İstanbul'u vuracak! 5 gün sürecek
Bir aile böyle dağıldı: İl Milli Eğitim Müdürü'nün "Çok güzelsiniz" mesajı boşanma ve ölümle sonuçlandı!
Bir aile böyle dağıldı: İl Milli Eğitim Müdürü'nün "Çok güzelsiniz" mesajı boşanma ve ölümle sonuçlandı!
Madencinin maaşına çöken patrona milyarlar akacak: Masadan karla kalktı!
Madencinin maaşına çöken patrona milyarlar akacak: Masadan karla kalktı!