İl il 1 Mayıs programı belli oldu

1 Mayıs, işçi ve emekçiler tarafından İstanbul’da Kadıköy ve Kartal’da, Ankara’da Tandoğan Meydanı’nda, İzmir’de ise Gündoğdu Meydanı’nda kutlanacak. İl il 1 Mayıs programları belli oldu.

Programların tamamında 1 Mayıs kürsüsü işçi sınıfının, emeklilerin, kadınların, cumhuriyetçilerin, devrimcilerin ve sanat emekçilerinin olacak.

İL İL 1 MAYIS PROGRAMI BELLİ OLDU

Adana – 14:00 Kasım Gürlek Köprüsü

Amasya – 13:00 Kurtboğan Köprüsü

Diyarbakır – 11:00 İstasyon Meydanı

Ankara – 13:30 Tandoğan Meydanı

Antalya – 13.00 Antalya Müzesi

Artvin – 13:00 Halitpaşa Camii Artvin/Arhavi – 11:00 Eski Merkez Camii Artvin/Hopa – 14:00 Cumhuriyet Meydanı Artvin/Kemalpaşa – 12:00 Kemalpaşa Meydanı

Aydın – 10:00 Malazgirt Meydanı Aydın/Didim – 17:30 Belediye Aydın/Söke – 17:30 Hükümet Meydanı

Aydın/Kuşadası – 18:00 Meteoroloji Kavşağı

Balıkesir – 11:00 Çarşamba Pazarı Balıkesir/Ayvalık – 11:30 Öğretmenevi Balıkesir/Balya – 11:00 Cumhuriyet Meydanı Balıkesir/Bandırma – 11:00 İDO Balıkesir/Burhaniye – 17:00 Eski Kütüphane

Balıkesir/Edremit – 10:00 Vergi Dairesi Balıkesir/Erdek – 17:00 Ali Haydar Sarı Parkı Balıkesir/Gömeç – 17:30 Sadettin Baycan Parkı Bolu – 13:00 Kardelen Meydanı

Bursa – 14:00 Kent Meydanı Bursa/Kestel – 12:00 Meydan Bursa/Mudanya – 15:00 Mütareke Meydanı

Çorum – 12:00 Saat Kulesi Meydanı

Denizli – 14:00 Ulus Meydanı

Dersim – 12:30 Seyit Rıza Meydanı

Düzce – 13:00 Anıtpark

Edirne – 11:30 Saraçlar Caddesi Edirne/Keşan – 13:00 Cumhuriyet Meydanı

Elazığ – 13:00 Perşembe Pazarı

Erzincan – 12:00 Dörtyol

Eskişehir – 11:00 Odunpazarı Meydanı

Gaziantep – 12:00 İstasyon Meydanı

Giresun – 13:30 Osman Ağa Meydanı

Hatay/Defne – 11:00 Yunus Emre Parkı Hatay/İskenderun – 15:00 Gar Meydanı

İstanbul/Kadıköy – 10:00 Haydarpaşa Numune Hastanesi İstanbul/Kartal – 10:00 Yunus Marmaray İstasyonu

İzmir – 11:00 Alsancak Limanı İzmir/Aliağa – 08:30 Petrol İş Önü İzmir/Dikili – 12:00 Carrefour Önü

Kayseri – 14:00 Mimar Sinan Parkı

Kırklareli/Lüleburgaz – 13:00 Kongre Meydanı

Kırşehir – 12:00 Cacabey Meydanı

Kocaeli – 13:00 Anıtpark Kocaeli/Gebze – 14:30 Kent MeydanıMalatya – 10.00 – Emeksiz Üst GeçidiManisa – 12:00 Cumhuriyet Meydanı

Mersin – 17:00 Cumhuriyet Meydanı

Muğla – 11:00 Kışla Parkı Muğla/Bodrum – 12:00 Marina Muğla/Ortaca – 10:30 İstiklal Caddesi Kavşağı

Niğde – 12:00 Ömer Halis Demir Meydanı

Ordu – 11:00 Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı

Osmaniye – 12:00 Salı Pazarı

Rize/Fındıklı – 12:00 Hayati Aykut Parkı

Sakarya – 13:00 Kent Meydanı

Samsun – 14:00 Cumhuriyet Meydanı

Sinop – 13:00 Uğur Mumcu Meydanı

Sivas – 12:00 Mevlana Meydanı

Şanlıurfa – 12:30 Novada AVM

Tekirdağ/Çorlu – 13:00 Atatürk Heykel Meydanı

Tokat – 13:00 Cumhuriyet Meydanı

Uşak – 14:00 Atatürk AnıtıVan – 11:00 Musa Anter Parkı

Yalova – 14:00 Cumhuriyet Meydanı

Zonguldak – 11:00 İstasyon Caddesi

TKP ÇAĞRISINDA NE DENİLMİŞTİ?

Türkiye Komünist Partisi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de miting düzenleme kararı aldığını açıklamıştı.

1 Mayısların giderek içeriksizleştirilmesi, düzen siyasetinin kürsüsüne dönüştürülmesine karşı çağrıda bulunan Türkiye Komünist Partisi, "TKP, Türkiye’nin devrimci, yurtsever, cumhuriyetçi birikiminin ve en önemlisi işçi sınıfının öncü kesimlerinin 1 Mayıslarda boynunun bükük durmaması, tersine 1 Mayıs’ın hemen ertesinde daha büyük bir umut ve kararlılıkla mücadeleye devam etmesi için sorumluluk almaktadır. Benzer kaygı ve yaklaşımlarla hareket eden siyasi ve sendikal yapıları bu sorumluluğu paylaşmaya, dört merkezde düzenlenecek 1 Mayıslara aktif bir biçimde katılmaya çağırıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

