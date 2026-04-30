52 yıl sonra bir ilk: Elektrik direkleri suya gömüldü

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Amik Ovası’nın sulamasında kullanılan Tahtaköprü Barajı’nda doluluk oranı yağışların etkisiyle yüzde 83’e ulaştı. Barajda su seviyesinin yükselmesiyle birlikte, 52 yıl sonra ilk kez elektrik direkleri su altında kaldı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bulunan ve bölgedeki tarım arazilerinin can damarı sayılan Tahtaköprü Barajı son yılların en yüksek su seviyesine ulaştı. Karasu Çayı üzerinde 1974 yılında kurulan ve 8 yıl önce kapasitesi artırılan barajda yarım asır sonra bir ilk yaşandı. Yükselen sular baraj havzası içerisinde kalan elektrik direklerinin tamamen gömülmesine yol açtı.

KURAKLIK TEHDİDİNDEN YÜZDE 83 DOLULUĞA

Barajdaki su seviyesi yaklaşık 6 ay önce yaşanan yoğun kuraklık sebebiyle yüzde 6 seviyelerine kadar gerilemişti. Su çekilmesiyle birlikte kuruyan alanlar hayvanların otladığı bir mera haline dönüşmüştü.

Ancak son yarım yıllık periyotta metrekareye düşen 1208,20 kilogramlık yağış ve eriyen kar suları tabloyu tamamen değiştirdi. Mevcut su miktarı 350 milyon metreküpe ulaşarak doluluk oranını yüzde 83 seviyesine taşıdı.

52 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI

Su tutma kapasitesi 454 milyon metreküp olan dev tesisteki bu artış Amik Ovası'ndaki çiftçiler arasında büyük sevinç yarattı. Bölgedeki su ihtiyacını karşılayan baraj aynı zamanda 22 farklı kuş türünün göç yolu üzerinde bulunması sebebiyle ekolojik bir öneme de sahip.

Çevrede yaşayan vatandaşlar 52 yıllık süreçte suyun ilk kez bu noktaya ulaştığını ve direklerin su altında kaldığına şahitlik ettiklerini belirtti. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

