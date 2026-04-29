Bolu Valiliği'nden 1 Mayıs yasağı: EMEP'ten tepki

Bolu Valiliği, Emek Partisi'nin (EMEP) "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne Çağrı Bildirisi"ni dağıtmak için yaptığı başvuruyu, metinde yer alan bazı bölümlerin suç unsuru taşıdığını öne sürerek reddetti.

Vali Yardımcısı Zikri Şahin imzalı karara EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan tepki gösterdi.

"SARAY DÜZENİNE SİPER OLMA AMACI TAŞIYAN BU KARAR KABUL EDİLEMEZ"

Aslan, valiliğin yasakladığı bildiride yer alan ifadelerin kanuna aykırı olmadığı ifade edeREK şu tepkiyi gösterdi:

"Valiliğin, ülkede yaşayan milyonları açlığa, sefalete sürükleyen; İran, Filistin ve Lübnan’da gerçekleştirilen emperyalist saldırıların ve katliamların payandası olan saray düzenine siper olma amacı taşıyan bu kararı kabul edilemez. Ayrıca 1 Mayıs çalışmalarımız kapsamında Kocaeli’de bildiri dağıtımı yapan Emek Gençliği üyeleri de geçtiğimiz hafta gözaltına alınmış, bildiri dağıtımı herhangi bir karar gerekçe gösterilmeksizin fiili olarak engellenmiş ve bu hukuksuz engellemeye tepki gösteren bir üyemiz darbedilmiştir."

"BOLU VALİLİĞİNİN YASAKLAMA KARARI AÇIKÇA HUKUKSUZDUR"

"Bolu Valiliğinin yasaklama kararı açıkça hukuksuzdur" vurgusunun yapıldığı açıklamanın devamında şunlar yer aldı:

"2026’da asgari ücreti açlık sınırının altında belirleyen; Erdoğan-Şimşek imzası taşıyan orta vadeli programla işçi ve emekçilerin ücretlerini, hukuksuz kararlar ve grev yasaklarıyla sendikal haklarını gasbeden; buna karşı tepki gösterenlerin karşısına yargı sopasını, kolluk güçlerini çıkaran Saray düzeni, sermaye sınıfının çıkarlarını korumak için ise teşvikler, vergi indirimleri, varlık barışı açıklamaktadır. 1 Mayıs çalışmalarımıza dönük resmi ve fiili engellemelerin adı Saray düzenidir. 1 Mayıs çalışmaları kapsamında Bolu’da açılmak istenen stant için valilikten izin istenmemiştir, bildirimde bulunulmuştur. Siyasi partilerin bildiri dağıtmak için izne ihtiyacı yoktur. Ülke genelinde dağıtılmakta olan 1 Mayıs bildirimizin engellenmesi ile ilgili herhangi bir hukuki karar da bulunmamaktadır. Propaganda özgürlüğü kapsamında 1 Mayıs çalışmalarımızı güvenceye almakla yükümlü olan Bolu Valiliğinin bu hukuksuz engelleme kararını reddediyoruz."

"SARAY DÜZENİ SİYASETTE 'TEKEL' OLMAK İSTEMEKTEDİR"

Belediyelere yönelik kayyumlara da değinilen açıklamanın sonunda ise şu ifadelere yer verildi:

"Yargı eliyle seçilmiş belediye başkanlarını tutuklayan, belediyelere kayyım atayan, bildiri dağıtımını engelleyerek partimizin, sabaha karşı gerçekleştirilen ev baskınlarıyla diğer siyasi parti ve örgütlerin siyasi faaliyetlerini engelleyen Saray düzeni, muhalefet güçlerini devletin zor aygıtlarıyla sindirerek siyasette ‘tekel’ olmak istemektedir. Siyasi örgütlenme, örgütlenme özgürlüğünün temelidir. Bolu Valiliğinin kararı da örgütlenme özgürlüğünün temeline dönük bir saldırıdır. Toplumsal hayatta siyasi örgütlenmeye, fabrika ve işyerlerinde sendikal örgütlenmeye dönük saldırılara karşı dün olduğu gibi bugün de mücadele etmeye devam edeceğiz. Tüm işçi ve emekçileri bir kez daha kapitalist sömürüye, emperyalist savaşlara ve her türlü baskıya karşı ekmek, barış ve özgürlük için 1 Mayıs’a çağırıyoruz."

Öte yandan bildiride, valiliğin suç unsuru barındırdığını iddia ettiği ifadeler ise şöyle: