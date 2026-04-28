Son Dakika | İstanbul'da 1 Mayıs öncesi operasyon! Çok sayıda kişi gözaltında

Yayınlanma:
Son dakika haberi... İstanbul'daki 1 Mayıs Emek Bayramı kutlamalarından önce siyasi partiler, gazeteler ve bazı STK'lara operasyon düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyonun sabah gerçekleştiğini duyuran DEM Parti, "Demokratik siyasete yönelik saldırı ve müdahaleler artık son bulmalıdır" dedi.

İstanbul’da 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı öncesinde çok sayıda adrese polis operasyonu düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) üyeleri ile Öğrenci Dayanışması, Öğrenci İnisiyatifi üyeleri, Partizan okurları ve Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının bulunduğu belirtildi. Özgür Gelecek Gazetesi ve Yeni Demokrasi Gazetesinin bürolarına da operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan kişilerin işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldükleri öğrenildi.

DEM PARTİ: DEMOKRATİK SİYASET ALANI DARALTILIYOR

Operasyonların ardından DEM Parti tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, operasyonların sosyalist parti ve kurumları hedef aldığı belirtilerek çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

DEM Parti açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bu sabah, 1 Mayıs öncesinde bileşen partilerimiz ESP, SODAP ve SYKP ile Öğrenci Dayanışması, Öğrenci İnisiyatifi, Partizan, Sosyalist Meclisler Federasyonu, Halkın Hukuk Bürosunun da aralarında bulunduğu sol ve sosyalist kesimlere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda arkadaşımız gözaltına alındı.

Demokratik siyaset alanını daraltmaya yönelik bu tür müdahaleleri kabul etmiyoruz.

Daha önce de defalarca denenen ancak sonuç vermeyen baskı ve sindirme politikalarının yeniden devreye sokulması, toplumsal gerilimleri derinleştirmekten başka bir sonuç doğurmayacaktır.

Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin devam ettiği, demokratik değerlerin güçlendirilmesi gereken böylesi bir dönemde bu tür operasyonlarda ısrar edilmesi kabul edilemez. İfade özgürlüğüne ve siyasal faaliyetlere yönelik baskılar demokrasiye zarar vermekte, toplumsal barışın inşasını zorlaştırmaktadır.

Gerçek bir çözümün yolu, baskı ve gözaltı politikalarından değil; açık, şeffaf ve kapsayıcı bir diyalog ortamının sağlanmasından geçer. Demokratik siyasete yönelik saldırı ve müdahaleler artık son bulmalıdır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

