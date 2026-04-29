Böcek cephesinden açıklama geldi! "İftira attırmak için yapılıyor"

Ağır hastalıklarına rağmen bir yıla yakın süredi cezaevinde tutulan Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek ve ailesine yönelik başlatılan kaset kampanyası sonrasında, Böcek'in oğlu ve eşinden açıklama geldi.

Gökhan Böcek ve Zühal Böcek, yaptıkları ortak açıklamada aile yaşamlarını korumak için sessiz kalmaya çalıştıklarını fakat tahammül edilemez bir noktaya geldiği için sessizliklerini bozduklarını ifade etti:

"5 Temmuz 2025 tarihinden bu yana ailemiz üzerinden asılsız iddialar ortaya atılmakta, yalan ve iftira dolu paylaşımlar yapılmaktadır. Bugüne kadar aile huzurumuzu, çocuklarımızı ve özel hayatımızı korumak adına sessiz kalmayı tercih ettik. Ancak bugün gelinen noktada, bu kirli söylemler artık tahammül sınırlarını aşmıştır."

İki çocuklarını da hedef alan iddiaların ne örf ne de adetlere uyuşmadığını belirten Böcek çifti, hiçbir siyasi hesaplaşmanın aileyi hedef almaması gerektiğini belirtti:

"Bir aileyi, bir anneyi, 10 yaşındaki kız çocuğumuzu ve henüz bebek yaştaki evladımızı hedef alan bu paylaşımlar ne insanlıkla ne vicdanla ne de örf ve adetlerimizle bağdaşmaktadır. Hiçbir siyasi hesap, hiçbir kişisel hırs ve hiçbir menfaat, çocukların ve bir annenin bu şekilde yıpratılmasına gerekçe olamaz.

Biz bir aileyiz. Her aile gibi huzurumuz, mahremiyetimiz ve çocuklarımızın geleceği bizim için her şeyden kıymetlidir"

FETÖvari bu kampanyanın nedeninin Muhittin Böcek'e 'iftira kabul ettirmek' amacıyla yapıladığını belirten çift, iddiaların da gerçek dışı olduğunu vurguladı.

Böcek çifti şunları ifade etti: