Böcek cephesinden açıklama geldi! "İftira attırmak için yapılıyor"
Ağır hastalıklarına rağmen bir yıla yakın süredi cezaevinde tutulan Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek ve ailesine yönelik başlatılan kaset kampanyası sonrasında, Böcek'in oğlu ve eşinden açıklama geldi.
Gökhan Böcek ve Zühal Böcek, yaptıkları ortak açıklamada aile yaşamlarını korumak için sessiz kalmaya çalıştıklarını fakat tahammül edilemez bir noktaya geldiği için sessizliklerini bozduklarını ifade etti:
"5 Temmuz 2025 tarihinden bu yana ailemiz üzerinden asılsız iddialar ortaya atılmakta, yalan ve iftira dolu paylaşımlar yapılmaktadır. Bugüne kadar aile huzurumuzu, çocuklarımızı ve özel hayatımızı korumak adına sessiz kalmayı tercih ettik. Ancak bugün gelinen noktada, bu kirli söylemler artık tahammül sınırlarını aşmıştır."
Muhittin Böcek'ten Akın Gürlek'in 'adaylık için para verdi' iddiasına sert cevap
İki çocuklarını da hedef alan iddiaların ne örf ne de adetlere uyuşmadığını belirten Böcek çifti, hiçbir siyasi hesaplaşmanın aileyi hedef almaması gerektiğini belirtti:
"Bir aileyi, bir anneyi, 10 yaşındaki kız çocuğumuzu ve henüz bebek yaştaki evladımızı hedef alan bu paylaşımlar ne insanlıkla ne vicdanla ne de örf ve adetlerimizle bağdaşmaktadır. Hiçbir siyasi hesap, hiçbir kişisel hırs ve hiçbir menfaat, çocukların ve bir annenin bu şekilde yıpratılmasına gerekçe olamaz.
Biz bir aileyiz. Her aile gibi huzurumuz, mahremiyetimiz ve çocuklarımızın geleceği bizim için her şeyden kıymetlidir"
FETÖvari bu kampanyanın nedeninin Muhittin Böcek'e 'iftira kabul ettirmek' amacıyla yapıladığını belirten çift, iddiaların da gerçek dışı olduğunu vurguladı.
Böcek çifti şunları ifade etti:
"Ailemiz üzerinden yürütülen bu karalama kampanyasının amacı bellidir, bizi toplum önünde itibarsızlaştırmak, huzurumuzu bozmak ve çocuklarımızı dahi bu çirkin sürecin içine çekmektir.
Buradan açıkça ifade ediyoruz: Hakkımızda ortaya atılan iddialar gerçek dışıdır. Yürütülen bu kirli kampanyanın nedeninin farkındayız, babam Muhittin BÖCEK’e kesinlikle aslı olmayan ve gerçek dışı bir iftiranın kabul ettirilmesi amacıyla ailemizin yıpratılmasıdır. Bu içerikleri üreten, paylaşan, yayan ve ailemizi hedef gösteren kişiler hakkında gerekli tüm hukuki süreçler başlatılmıştır. Bundan sonra da haklarımızı hukuk önünde sonuna kadar arayacağız. Biliyoruz ki adalet eninde sonunda tecelli edecektir.
Kamuoyundan beklentimiz; ailemizi, çocuklarımızı ve özel hayatımızı hedef alan bu karalama kampanyalarına itibar edilmemesidir. Özellikle toplumumuzca kutsallığı tartışmasız olan annelerin bu tür kirli hesaplaşmaların parçası yapılmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.
Saygılarımızla,
Zuhal – Mustafa Gökhan BÖCEK"