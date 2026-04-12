İmralı Süreci'nde yasal adımlar askıda! Öcalan'dan PKK'ya yeni mesaj

İmralı sürecinde ikinci aşamaya geçiş için gereken şartlar oluşmadı. AKP kaynaklarına göre PKK’nın silah bıraktığına dair somut ve doğrulanmış bir tablo ortaya çıkmadığı için yasal süreç başlatılamıyor. İddiaya göre durumdan rahatsız olan Öcalan da örgütüne 'hızlanın' mesajı iletti.

İktidar cephesinde Ramazan Bayramı sonrasına işaret edilse de sahadan gelen veriler takvimi öteledi. PKK’nın silah bırakma konusunda yeni bir adım atmaması ve sahada bu yönde bir hareketlilik tespit edilmemesi süreci kilitledi.

Daha önce yapılan temsili 'silah bırakma' gösterisinin üzerinden aylar geçmesine rağmen, bazı mağaraların boşaltılması dışında örgüt cephesinde dikkat çeken bir gelişmenin yaşanmadığı kaydediliyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre güvenlik kaynakları, yasal düzenlemelerin başlayabilmesi için silah bırakmanın net biçimde görülmesi ve teyit edilmesi gerektiğine işaret ediyor.

30 MAĞARADAN 7'Sİ BOŞALTILDI

AKP kaynakları, sahadaki durumun yasal düzenleme için yeterli olmadığı görüşünde. Türkiye’den Kandil’e uzanan hatta yaklaşık 30 civarında mağaranın bulunduğunu, bunların yalnızca 7’sinin boşaltıldığını belirten partili kurmaylar, “Silahlı unsurlar varlığını korurken, tehdit devam ederken hukuki adım atılmaz. Yasa çıkarmak tek başına çözüm değil, esas olan uygulama. Sahada karşılığı olmadan atılacak adımlar yeni bir tıkanma yaratır” değerlendirmesini yapıyor.

YASAL SÜREÇ İÇİN TAKVİM BELİRLENEMİYOR

Silah bırakma sürecinin teyit edilememesi nedeniyle AKP kanadı yasal düzenlemelere ilişkin net bir takvim açıklamadığı belirtilirken parti içinde dile getirilen beklenti, şartların oluşması halinde temmuz ayından önce çerçeve bir düzenlemenin gündeme gelebileceği yönünde.

ÖCALAN'DAN ÖRGÜTÜNE 'HIZLANIN' MESAJI

Öte yandan, PKK Lideri Öcalan’ın da Kandil’in süreci ağırdan almasına tepki gösterdiği, silah bırakma adımlarının hızlandırılması için mesaj ilettiği öne sürülüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

