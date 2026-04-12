İmamoğlu'ndan İsrail Savunma Bakanı'na çok sert yanıt!

Gazze ve Lübnan'da onbinlerce sivili katleden İsrail'in Savunma Bakanı Katz, sosyal medya üzerinden İmamoğlu'nu da etiketleyerek Erdoğan'ı hedef alan mesaj paylaşınca İmamoğlu'ndan sert yanıt aldı.

israil Savunma Bakanı Israel Katz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek Erdoğan'ı hedef aldı. Katz yaptığı paylaşımda İsrail'in İran'a savaşında Türkiye'nin başlattığı yargılamalara tepki gösterip Erdoğan'ın sessiz kalması gerektiğini söyledi. O mesaj şu şekilde oldu:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’dan Türkiye topraklarına atılan füzelere tepki vermeyerek bir kâğıttan kaplan olduğunu ortaya koyduktan sonra, antisemitizme başvuruyor ve Türkiye’de İsrail’in siyasi ve askeri liderliğine karşı göstermelik yargılamalar ilan ediyor.
Ne büyük bir absürtlük. Müslüman Kardeşler mensubu, Kürtleri katleden biri, Hamas’taki ortaklarına karşı kendini savunan İsrail’i soykırımla suçluyor.

İsrail kendini güçle ve kararlılıkla savunmaya devam edecek - Erdoğan’ın ise oturup sessiz kalması ve susması daha iyi olur."

İMAMOĞLU'NDAN TARİHİ YANIT: BAŞKA KAPIYA

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu Katz'a kısa ve çok sert bir yanıt verdi. Daha önce de Katz'ın İmamoğlu'nu etiketleyerek verdiği mesajı anımsatan İmamoğlu, demokrasi ve hukuku elinde onbinlerce masumun kanı olan birisinden öğrenecek olmadığını ifade edip, "Hadi başka kapıya" yanıtını verdi:

"Sana daha önce de söylemiştim: Demokrasiyi ve hukuku senin gibi elinde onbinlerce masumun kanı olanlardan öğrenecek değilim. Hadi başka kapıya!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

