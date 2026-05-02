Devrilen traktörün altında kalan adam hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Kilis'te devrilen traktörün altında kalan Hamit Özcan, yaşamını yitirdi.
Kilis'in merkez Beşenli Mahallesi'nde Hamit Özcan'ın tarla sürdüğü sırada kontrolünü kaybettiği traktör, devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
TARLASINI SÜRERKEN HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, traktör altında kalan Özcan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Traktör dere yatağına devrildi: 1 ölü 3 yaralı
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tarlasını sürmeye çalıştığı sırada yaşamını yitiren Özcan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)