Traktör dere yatağına devrildi: 1 ölü 3 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Gazipaşa köyünde Ömer K. idaresindeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına devrildi.

TRAKTÖR DEVRİLDİ, 58 YAŞINDAKİ KADIN ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde traktörde bulunan 58 yaşındaki Fidan G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sürücü Ömer K. ile birlikte yaralanan 82 yaşındaki Sultan K. ve 75 yaşındaki Senem K., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)