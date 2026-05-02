Genç kadın evinde kurşunların hedefi oldu!

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde evinde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Elanur M. (24) yaralandı. Saldırganı tanımadığını ifade eden genç kadın tedavi altına alınırken, kendisini hastaneye ulaştıran sürücü polis ekiplerince gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Kernek Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, evinde silahlı saldırıya uğrayan 24 yaşındaki Elanur M. yaralandı.

Apartmanın birinci katındaki dairede oturan Elanur M.'nin evinden silah sesi duyulması üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Elanur M., evinin önündeki özel bir araçla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı evde delil toplama çalışması yaptı. Sokakta kan izlerine rastlanırken görgü tanıkları; olay öncesi bağrışma sesleri duyduklarını, ardından da silah sesi geldiğini ifade etti.

Elanur M.'nin polise verdiği ilk ifadesinde kendisini vuran kişiyi tanımadığını söylediği belirtilirken polis ekipleri, yaralıyı hastaneye götüren araç sürücüsünü gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (DHA)

