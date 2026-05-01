Geçen yıl yaşanan zirai don Malatya kayısı üretimini sekteye uğratsa da depolardaki stokla 35 bin ton ihracat gerçekleştirildi. Malatya Ticaret Borsası Başkanı, yeni sezonda 750 milyon dolar hedeflediklerini açıkladı.

DON VURDU, STOKLAR KURTARDI

Dünyanın kayısı başkenti olarak bilinen ve küresel kuru kayısı üretiminin yüzde 85'ini karşılayan Malatya, 12 Nisan'da etkili olan zirai dondan ağır hasar gördü. Mahsulün sıfırlandığı bu dönemde üreticiler, 2024 yılından kalan depo stoklarıyla ihracatı sürdürdü. Son 12 ayda 35 bin ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi; bu miktar 255 milyon dolar gelir sağladı.

750 MİLYON DOLARLIK HEDEF

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 12 aylık ihracat sürecini ve önümüzdeki sezona ilişkin beklentilerini şöyle özetledi:

"Nisan ayından bu yana yaklaşık 12 ayda, toplamda 35 bin ton ihracat gerçekleştirdik. Malatya ekonomisi ciddi anlamda buradan da bir can suyuyla beslenmeye durdu ve biz bu süre içerisinde, yaklaşık 12 aylık süre içerisinde de 255 milyon dolar da aslında ekonomik bir gelir sağladık. 12 Nisan krizinin yarattığı bütün etkilere rağmen mahsulün sıfır olduğu bir dönemde 2024 yılından kalan depolarımızdaki ürünle 35 bin ton kuru kayısı ihracatıyla 255 milyon dolar gelir elde etmek de bize göre çok önemli. 2026 yılında yeni mahsulün arifesindeyiz tabii. İnşallah bu yıl geçmişte bıraktığımız bütün yaralarımızı tamir edebilecek bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Yeni mahsul sezonuna yeniden kavuşup 500 milyon dolarları artık geride bırakarak, 750 milyon doları hedef ettiğimiz bir ihracat yılı olmasını da temenni ediyoruz."

