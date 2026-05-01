Esenyurt'ta 35 katlı binada yangın

Esenyurt'ta bir sitede 35 katlı binanın 32'nci katındaki daireden yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası dairenin son hali cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 08.30 sıralarında Orhangazi Mahallesi 1650. Sokak'ta meydana geldi. Bir sitede 35 katlı binanın 32'nci katındaki daireden yükselen alevler kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın sonrası dairede meydana gelen hasar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

