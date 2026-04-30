Batman'da yangın faciası! 2 kişi evde ölü bulundu

Yayınlanma:
Batman’da apartman dairesinde yangın çıktı. İhbarına giden ekipler, girdikleri evde Süreyya İbrahim (45) ile Metin Erman’ın (52) cansız bedenlerini buldu.

APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN FACİASI

Batman'da, Bahçelievler Mahallesi’nde Zengin Apartmanı 3’üncü kattaki dairede akşam saatlerinde yangın çıktı.

Daireden çıkan dumanları fark eden komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ YANMIŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Ekiplerin girdiği evde, Süreyya İbrahim ile Metin Erman, yanmış halde ölü bulundu.

Ölenlerin cenazeleri otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

