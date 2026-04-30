Batman'da yangın faciası! 2 kişi evde ölü bulundu
Batman’da apartman dairesinde yangın çıktı. İhbarına giden ekipler, girdikleri evde Süreyya İbrahim (45) ile Metin Erman’ın (52) cansız bedenlerini buldu.
Batman’da apartman dairesinde çıkan yangında, ihbarla olay yerine giden ekipler girdikleri evde Süreyya İbrahim (45) ile Metin Erman’ın (52) cansız bedenleriyle karşılaştı.
APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN FACİASI
Batman'da, Bahçelievler Mahallesi’nde Zengin Apartmanı 3’üncü kattaki dairede akşam saatlerinde yangın çıktı.
Daireden çıkan dumanları fark eden komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İKİ KİŞİ YANMIŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU
Ekiplerin girdiği evde, Süreyya İbrahim ile Metin Erman, yanmış halde ölü bulundu.
Ölenlerin cenazeleri otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)