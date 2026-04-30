Yemek yaparken elbisesi tutuştu: 91 yaşındaki kadın alevler içinde can verdi

Aksaray'da, Küçük Bölcek Mahallesi 2622 Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 4’üncü katında, saat 19.00 sıralarında yaşanan acı olayda, yalnız yaşadığı öğrenilen 91 yaşındaki Meryem Altınsoy isimli yaşlı kadın, ocakta yemek yaparken iddiaya göre elbisesi tutuştu.

YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIRKEN DÜŞÜNCE HALI DA TUTUŞTU

Yangını söndürmek isterken iddiaya göre evin koridorunda düşen Altınsoy’un eteğindeki yangın bu kez halıya sıçradı.

Alevler hızla yayılırken bu sırada Altınsoy’dan haber alamayan yakınları eve gelip kapıyı açtığında yangınla karşılaştı.

YAŞLI KADIN FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Komşuların ihbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine sevk edildi.

Eve gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 4 çocuk annesi Altınsoy’un yaşamı yitirdiğini belirledi.

İncelemenin ardından Altınsoy’un cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

"ÜSTÜNE HALI KAPATMIŞ"

Olayla ilgili konuşan Altınsoy’un komşusu Necla Serin, “Akrabaları benden yardım istedi. Ben de hemen koştum baktım nine koridorda yatıyor. Üstüne halı kapatmış, o sırada her tarafı yanıyordu. Ben de hortum ile söndürdüm ama ölmüş. Benim karşı komşumdu.” diye konuştu. (DHA)