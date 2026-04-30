Park yeri kavgasında 'savcı kartı' göstermişti: Yalanı ortaya çıktı
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde İ.E. ile O.O.G. arasında park yeri kavgası çıktı. Tartışma sırasında aracını kapısının önüne park etmesi nedeniyle kendisine tepki gösteren O.O.G'ye; İ.E. isimli kadının savcı kartını gösterdiği ve onu tehdit ettiği görüldü.
YALANI ORTAYA ÇIKTI: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sosyal medyada geniş yankı uyandıran olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açıklama yapıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, her iki kişi hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilirken İ.E.'nin savcı veya hâkim olmadığı ifade edildi.
Başsavcılığın açıklamasında şunlar yer aldı:
"İlimiz Ataşehir ilçesinde 30.04.2026 günü meydana gelen ve üzerinde Hakim/Savcı yazılı bir kart gösterdiği iddiası şeklinde sosyal medyaya yansıyan olaya ilişkin olarak kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur.
Hakim/Savcı mesleğine mensup olmadığı tespit edilen İ.E. isimli şahsın aracını park ettiği esnada O.O.G. isimli şahıs ile tartıştığı ve tartışma sırasında Hakim/Savcı yazılı kartı gösterdiği olaya ilişkin olarak Tehdit, Kamu Görevinin Usulsüz Üstlenilmesi ve Özel Hayatın Gizliliğini İhlal suçlarından her iki şüpheli şahıs hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır."