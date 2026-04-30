Park yeri kavgasında 'savcı kartı' göstermişti: Yalanı ortaya çıktı

Park yeri kavgasında 'savcı kartı' göstermişti: Yalanı ortaya çıktı
İstanbul'da park yeri kavgası yaşadığı O.O.G'ye kendisinin savcı olduğunu iddia eden İ.E. isimli kadının savcı olmadığı ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından her iki kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde İ.E. ile O.O.G. arasında park yeri kavgası çıktı. Tartışma sırasında aracını kapısının önüne park etmesi nedeniyle kendisine tepki gösteren O.O.G'ye; İ.E. isimli kadının savcı kartını gösterdiği ve onu tehdit ettiği görüldü.

Alacak verecek kavgası cinayetle bitti! Kavga ettikleri kişileri araçla ezdilerAlacak verecek kavgası cinayetle bitti! Kavga ettikleri kişileri araçla ezdiler

YALANI ORTAYA ÇIKTI: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açıklama yapıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, her iki kişi hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilirken İ.E.'nin savcı veya hâkim olmadığı ifade edildi.

Başsavcılığın açıklamasında şunlar yer aldı:

"İlimiz Ataşehir ilçesinde 30.04.2026 günü meydana gelen ve üzerinde Hakim/Savcı yazılı bir kart gösterdiği iddiası şeklinde sosyal medyaya yansıyan olaya ilişkin olarak kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur.

Hakim/Savcı mesleğine mensup olmadığı tespit edilen İ.E. isimli şahsın aracını park ettiği esnada O.O.G. isimli şahıs ile tartıştığı ve tartışma sırasında Hakim/Savcı yazılı kartı gösterdiği olaya ilişkin olarak Tehdit, Kamu Görevinin Usulsüz Üstlenilmesi ve Özel Hayatın Gizliliğini İhlal suçlarından her iki şüpheli şahıs hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır."

Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Türkiye
Batman'da yangın faciası! 2 kişi evde ölü bulundu
Batman'da yangın faciası! 2 kişi evde ölü bulundu
Başkentte 1 Mayıs'ta gazete ve bildiri yasağı: "Basına sansür kabul edilemez"
Başkentte 1 Mayıs'ta gazete ve bildiri yasağı: "Basına sansür kabul edilemez"