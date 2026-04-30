Eğlence mekanında yangın paniği! Müşteriler canını zor kurtardı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Sağın Sokak'ta bulunan bir eğlence mekanının alt katında bulunan elektrik panosunun kısa devre yapmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Batman'da yangın faciası! 2 kişi evde ölü bulundu

Kısa sürede fark edilen yangın, işletmede paniğe neden olurken müşteriler tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak kısa sürede söndürülen yangının ardından güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı. İşletmenin alt kısmının henüz faaliyete geçmemiş olması ve sadece giriş katında müşteri bulunması muhtemel bir facianın önüne geçti. (AA)

Yemek yaparken elbisesi tutuştu: 91 yaşındaki kadın alevler içinde can verdi