Eğlence mekanında yangın paniği! Müşteriler canını zor kurtardı

Eğlence mekanında yangın paniği! Müşteriler canını zor kurtardı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında bulunan elektrik panosunun kısa devre yapmasıyla yangın çıktı. Kısa sürede fark edilen yangın işletmede paniğe neden olurken, mekanda bulunan müşteriler tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Sağın Sokak'ta bulunan bir eğlence mekanının alt katında bulunan elektrik panosunun kısa devre yapmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kısa sürede fark edilen yangın, işletmede paniğe neden olurken müşteriler tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak kısa sürede söndürülen yangının ardından güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı. İşletmenin alt kısmının henüz faaliyete geçmemiş olması ve sadece giriş katında müşteri bulunması muhtemel bir facianın önüne geçti. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

