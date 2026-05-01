Sulama kanalına düşen genç kayboldu

Yayınlanma:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen Yusuf Ayık (25), akıntıyla sürüklenerek gözden kayboldu. Ayık'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 22:30 sıralarında Adana ili Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde meydana geldi. Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalı kıyısına gelen Yusuf Ayık ve arkadaşı bir süre burada oturup, sohbet etti.

Adana’daki sel felaketinin arkasında bıraktığı yıkım ortaya çıktı!Adana’daki sel felaketinin arkasında bıraktığı yıkım ortaya çıktı!

Daha sonra dengesini kaybettiği öne sürülen Ayık, sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan Ayık, suda sürüklenmeye başladı. Yüzme bilmediği iddia edilen Ayık, bir süre sonra suda kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Savcılık talimatıyla kanala verilen su kesildi. Ekiplerin kıyı boyunca yaptığı aramada Ayık'a ulaşılamadı. Gece karanlığı ve güçlü akıntı nedeniyle su altı arama kurtarma çalışmalarının günün ilk ışıklarıyla başlayacağı bildirildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Türkiye
Son Dakika | Resmi Gazete'de yayımlandı: Doğum iznini 24 haftaya çıkaran düzenleme yasalaştı!
Son Dakika | Resmi Gazete'de yayımlandı: Doğum iznini 24 haftaya çıkaran düzenleme yasalaştı!
Son Dakika | İstanbul'da toplu taşımaya 1 Mayıs engeli
Son Dakika | İstanbul'da toplu taşımaya 1 Mayıs engeli