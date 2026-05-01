Son Dakika | Resmi Gazete'de yayımlandı: Doğum iznini 24 haftaya çıkaran düzenleme yasalaştı!

Son dakika haberi... Doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İş Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, kadın işçinin doğum sonrası ücretli izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarıldı. Böylece kadın işçi doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta ücretli izinli olacak. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçinin talep etmesi halinde doğumdan önce çalışabileceği süre 3 haftadan 2 haftaya düşürüldü.

Yeni düzenlemeye göre kamu ve özel sektörde çalışan tüm anneler için doğum izni, doğumdan önce 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere 24 haftaya çıkarıldı.

8 HAFTA İLAVE ANNELİK İZNİ

Analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla tamamlamamış olan personele, talepleri halinde 8 hafta ilave annelik izni verilebilecek.

ASKERİ PERSONELİN ÜCRETLİ DOĞUM İZNİ SÜRESİ NE KADAR OLDU?

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nda yapılan değişiklikle kadın personele sağlanan ücretli doğum sonrası izin süresi 8 haftadan 16 haftaya, toplam ücretli doğum izni süresi 24 haftaya çıkarılacak.

BABALIK İZNİ 10 GÜN OLDU

Düzenlemeyle özel sektör çalışanlarının babalık izni memurlarda olduğu gibi 10 gün oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

