Eğlence mekanından çıkarıldı: Geri dönüp ateş açtı polis tarafından vuruldu

İstanbul Kadıköy Caddebostan Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde bir eğlence mekanında taşkınlık çıkaran şahıs, iş yeri sahibi tarafından dışarı çıkarıldı.

TAŞKINLIK ÇIKARAN ŞAHIS SİLAHLA GERİ DÖNDÜ

İş yerinden ayrılan Uğur O., yanında bulunan iki arkadaşıyla birlikte geldiği mekanda alkol aldıktan sonra taşkınlık yapmıştı. Dışarı çıkarılmasının ardından bir süre sonra ruhsatsız tabancayla tek başına geri dönen şüpheli, iş yerine ve havaya doğru ateş açtı.

POLİS TARAFINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Olayın ardından yaya olarak kaçmaya başlayan Uğur O., bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından fark edildi. Polisin ‘dur’ ihtarına rağmen kaçmaya devam eden şüpheli, çevredeki vatandaşlar için tehlike oluşturması üzerine önce havaya uyarı ateşi açıldı. İkazlara rağmen kaçmayı sürdüren Uğur O., görevli polis memuru tarafından sol bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

21 SUÇ KAYDI OLDUĞU BELİRLENDİ

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şüpheli, bilinci açık şekilde Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Uğur O., ‘Ateşli silahlar kanununa muhalefet’, ‘Tehdit’ ve ‘Mala zarar verme’ suçlarından adliyeye sevk edildi. Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, Uğur O.’nun ‘Kasten yaralama’, ‘Ateşli silahlar kanununa muhalefet’ ve çeşitli suçlardan 21 suç kaydı olduğu belirlendi. İş yeri sahibi Okan T.’nin ise ‘Kapkaç’ ve ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçlarından toplam 2 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından ele geçirilen ruhsatsız tabanca muhafaza altına alınırken, soruşturma devam ediyor.

(DHA)