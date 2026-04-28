Alacak tartışmasında husumetlisine kurşun yağdırdı! Saldırgan yakalandı: Saldırı anı kamerada

İstanbul Başakşehir'de aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet olduğu iddia edilen H.G. (55) ile F.Ç. (58) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada F.Ç., yanındaki silahla H.G.'ye ateş ettikten sonra kaçtı. Gözaltına alınan F.Ç. çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Saldırı anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Kamelya Sokak'ta, 26 Nisan Pazar günü saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, H.G., aralarında daha önceden alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan F.Ç.'nin yaşadığı siteye gitti.

SİLAHLA ATEŞ EDEREK YARALAYIP KAÇTI

Burada karşılaşan ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında F.Ç., yanındaki silahla H.G.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı H.G.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

YAKALANAN SALDIRGAN TUTUKLANDI

Polis ekipleri, olay yerinden kiralık araçla kaçan F.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli, Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde olayda kullandığı silah, 2 şarjör ve 26 mermi ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen F.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, F.Ç.'nin elindeki silahla H.G.'ye ateş ettiği ve olayın ardından kaçtığı anlar yer aldı. (DHA)

