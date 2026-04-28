Bodrum'da zincirleme kaza: 2 sahil güvenlik personeli yaralandı
Bodrum'da meydana gelen trafik kazasında, Sahil Güvenlik aracı, önce kavşakta otomobile ardından ise kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki 2 personel yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Ortakent Bayraklı Kavşağı’nda saat 12.00'de meydana gelen zincirleme kazada 2 sahil güvenlik personeli yaralandı.
ÖNCE OTOMOBİLE ARDINDAN KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN MİNİBÜSE ÇARPTI
Turgutreis istikametine seyir halinde olan Sahil Güvenlik aracı, kavşak içerisinde E.Y. yönetimindeki 48 AOM 029 plakalı otomobil ve ardından kırmızı ışıkta bekleyen İ.K. idaresindeki 48 AUJ 731 plakalı minibüsle çarpıştı.
SAVRULAN ARAÇ DİREĞE ÇARPARAK DURABİLDİ
Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, daha sonra direğe çarparak durdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 SAHİL GÜVENLİK PERSONELİ YARALANDI
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 sahil güvenlik personeli, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.(DHA)