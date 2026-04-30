Başkentte 1 Mayıs'ta gazete ve bildiri yasağı: "Basına sansür kabul edilemez"

Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesinin, başkentte düzenlenecek 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinlikleri öncesinde gerçekleştirdiği toplantıda, basına yönelik tepki çeken bir karara imza atıldı.

BirGün'de yer alan habere göre emniyet yetkililerinin aldığı karar doğrultusunda, 1 Mayıs etkinliklerinin düzenleneceği alanlara gazete, dergi ve bildiri girişine izin verilmeyecek.

Karara tepki gösteren 1 Mayıs Tertip Komitesi'nden Mehmet Aydoğdu, emniyet yetkililerinin "Dağıtım yapılmasına izin vermeyeceğiz. Gidip gazetelerini bayilerden alsınlar." dediğini aktardı.

GEÇEN YIL YASAL OLAN GAZETE DAĞITIMI BU SENE YASAK

Güvenlik gerekçesiyle yapılan toplantılarda daha önce böyle bir uygulamanın olmadığını belirten Aydoğdu, şunları söyledi:

"Geçen sene de benzer bir toplantı yapılmıştı ancak gazetelere dair bu tartışma ilk kez gündeme geliyor. Biz tertip komitesi olarak BirGün ve Evrensel’in günlük gazeteler olduğunu, bu engellemenin alana girişlerde gerginliğe yol açabileceğini belirttik. Ankara’daki bayram kutlaması emniyet eliyle zora sokulmak isteniyor."

"BASINA YÖNELİK YASAKLAR KABUL EDİLEMEZ"

Basına yönelik engellemelerin 1 Mayıs’ın ruhuna gölge düşüreceğini vurgulayan Aydoğdu, kararın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Emniyet ile tekrar görüşülmesi gerektiğini belirten Aydoğdu, "Basına dönük yasaklamalar asla kabul edilemez." dedi.