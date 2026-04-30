Eğlence mekanına silahlı saldırıda 1'i emekli polis 3 kişi ölmüştü! Soruşturmada yeni gelişme

Yayınlanma:
Kocaeli'de 1'i emekli polis 3 kişinin hayatını kaybettiği eğlence mekanına yönelik silahlı saldırı olayına ilişkin devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Şüphelilere yardım ettiği belirlenen T.K. gözaltına alınıp tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 14’e yükseldi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’ndeki bir eğlence mekanında, 27 Mart’ta gecesi meydana gelen olayda, tramvay yolundan geçen plakasız otomobilden açılan ateş sonucu işletme sahibi Volkan Berberoğlu (42), yolda selam vermek için duran Cem Özer (49) ve emekli polis Talip Çakır hayatını kaybetmiş, mekan çalışanı Türkeş Ç. ile Cüneyt S. ise yaralanmıştı.

TUTUKLU SAYISI 14'E YÜKSELDİ

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 31 Mart'ta gözaltına alınan 9 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Derinleştirilen soruşturma kapsamında daha sonra yakalanarak gözaltına alınan Ü.D., N.A., E.C., M.E., K.U., B.Ö. ve C.G. de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturma kapsamında, şüphelilere yardım ettiği belirlenen T.K. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K., tutuklandı. Böylece olayla ilgili tutuklananların sayısı 14’e yükseldi.

1844 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, 91 güvenlik kamerasına ait toplam 1844 saatlik görüntü incelendi.

Saldırının 2,3 saniye sürdüğü ve olay yerinde 23 mermi kovanı bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin çalıntı ve ikiz plakalı araçlar kullanarak öncü-artçı sistemle hareket ettikleri belirlendi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

