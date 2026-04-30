Son Dakika | İstanbul Valiliği 1 Mayıs kararını duyurdu! İki ilçeye izin dört ilçeye yasak

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs kutlamalarının Kadıköy ve Kartal’da yapılacağını, dört ilçede ise gün boyu eylem ve etkinlik yasağı uygulanacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında kentte yapılacak kutlama programlarına ilişkin açıklama yaptı. Valilik, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin Kadıköy Rıhtım Meydanı için yaptığı başvurunun onaylandığını duyurdu.

Açıklamaya göre Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) Kartal Meydanı için yaptığı başvuru da uygun görüldü.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin Kadıköy Rıhtım Meydanı’ndaki programı saat 10.00 ile 17.00 arasında düzenlenecek. TKP’nin Kartal Meydanı’ndaki kutlaması ise saat 12.00 ile 19.00 arasında yapılacak.

Valilik, bu iki program dışında İstanbul genelinde başka bir 1 Mayıs etkinliğine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Açıklamada, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde 1 Mayıs 2026 Cuma günü saat 00.01’den 23.59’a kadar bazı eylem ve etkinliklerin yasaklandığı belirtildi.

Bu kapsamda söz konusu ilçelerde miting, basın açıklaması, açık yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası ve anma töreni yapılamayacak.

Valilik, kararın 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, kent genelinde izin verilen kutlamalar dışında hiçbir izinsiz gösteri, yürüyüş, protesto ya da organizasyona izin verilmeyeceğini bildirdi.

İstanbul Valiiği'nin açıklaması şöyle:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm dünyada olduğu gibi İstanbul’da da çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. Bu kapsamda;

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadıköy Rıhtım Meydanı için, TKP ise Kartal Meydanı için Valiliğimize resmi başvuruda bulunmuştur. Tarafımızca yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu başvurular uygun görülmüş ve onaylanmıştır.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları çerçevesinde;

-DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda 10.00 – 17.00 saatleri arasında,

-TKP ise Kartal Meydanı’nda 12.00 – 19.00 saatleri arasında kutlama programlarını yapacaktır.

Bu etkinlikler dışında ilimiz genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programı yapılmayacaktır.

İstanbul’umuzun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü huzur içinde geçirebilmesi amacıyla Valiliğimizce;

Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde 1 Mayıs 2026 Cuma günü 00.01 – 23.59 saatleri arasında her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerinden doğan yükümlülükler gereği yasaklanmıştır.

İlimiz genelinde, izinli miting ve kutlamalar dışında hiçbir izinsiz gösteri, yürüyüş, protesto ya da organizasyona izin verilmeyecektir. Bu yönde alınması gereken tüm tedbirler, ilgili birimlerimizce alınacak olup, vatandaşlarımızdan, bu tür provokatif eylem, gösteri vb. yasa dışı faaliyetler konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz."