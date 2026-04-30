AKP'li başkan hastaneye kaldırılmıştı: Sağlık durumuna ilişkin açıklama

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler hastaneye kaldırıldı

Dün akşam rahatsızlanarak Ordu’da hastaneye kaldırılan ve ardından hava ambulansıyla İstanbul’a sevk edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler hakkında yeni bir bilgilendirme yapıldı.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Genel Sekreter Abdulkadir Hatipoğlu, yazılı açıklamasında, "Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler, yoğun çalışma temposuna bağlı olarak kendini iyi hissetmemesi üzerine tedbir amaçlı hastaneye başvurmuştur. Yapılan kontroller sonrası, detaylı tetkikler için tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmiştir. Başkanımızın genel durumu iyi olup, endişe edilecek bir husus bulunmamaktadır. Gösterilen ilgi ve hassasiyet için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sağlık Bakanımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür eder, kıymetli hemşehrilerimize selamlarını iletiriz" ifadeleri yer aldı. (DHA)