Son Dakika | Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler hastaneye kaldırıldı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan olayda, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in kalp rahatsızlığı geçirdiği öğrenildi.

İLK MÜDAHALE ORDU’DA YAPILDI

Rahatsızlanan Güler, hemen Medical Park Ordu Hastanesi’ne kaldırılarak ilk tedavisi burada yapıldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından, başkanın tedavisinin kendi isteği doğrultusunda İstanbul’da sürdürülmesine karar verildi.

HAVA AMBULANSIYLA İSTANBUL’A GÖNDERİLDİ

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen bir hava ambulansı devreye sokuldu. Mehmet Hilmi Güler, ambulans helikopterle İstanbul’a nakledildi.

Başkan Güler’in sağlık durumuna ilişkin resmî açıklama bekleniyor.