Son Dakika | Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler hastaneye kaldırıldı

Son dakika... Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanedeki ilk müdahalenin ardından Sağlık Bakanlığı’na ait hava ambulansıyla İstanbul’a sevk edildi.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan olayda, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in kalp rahatsızlığı geçirdiği öğrenildi.

CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zekai Sana Projelerini AçıkladıCHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zekai Sana Projelerini Açıkladı

İLK MÜDAHALE ORDU’DA YAPILDI

Rahatsızlanan Güler, hemen Medical Park Ordu Hastanesi’ne kaldırılarak ilk tedavisi burada yapıldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından, başkanın tedavisinin kendi isteği doğrultusunda İstanbul’da sürdürülmesine karar verildi.

AKP'li büyükşehir başkanı ameliyat oldu! Yoğun bakımda tedavi gördüAKP'li büyükşehir başkanı ameliyat oldu! Yoğun bakımda tedavi gördü

HAVA AMBULANSIYLA İSTANBUL’A GÖNDERİLDİ

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen bir hava ambulansı devreye sokuldu. Mehmet Hilmi Güler, ambulans helikopterle İstanbul’a nakledildi.

Başkan Güler’in sağlık durumuna ilişkin resmî açıklama bekleniyor.

Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Türkiye
Mersin’de çatıdan düşen işçi yaşamını yitirdi
Mersin’de çatıdan düşen işçi yaşamını yitirdi
Son Dakika | Ankara dahil 4 ilin valisi ile 7 ilin emniyet müdürü değişti!
Son Dakika | Ankara dahil 4 ilin valisi ile 7 ilin emniyet müdürü değişti!