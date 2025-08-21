AKP'li büyükşehir başkanı ameliyat oldu! Yoğun bakımda tedavi gördü

AKP'li büyükşehir başkanı ameliyat oldu! Yoğun bakımda tedavi gördü
Yayınlanma:
AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, rahatsızlanmasının ardından anjiyo oldu. Büyükkılıç, ameliyatın ardından yoğun bakımda takibe alındı. Taburcu olan Büyükkılıç’ın evinde istirahate çekildiği öğrenildi.

AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, dün (20 Ağustos) göğüs ağrısı şikâyetiyle hastaneye başvurdu. Büyükkılıç, kontrol amaçlı anjiyo oldu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Yılmaz ve Mehmet Öztaşkın Kalp Hastanesi’nde tedavi gören Büyükkılıç, tedbiren ameliyattan sonra yoğun bakıma alındı. Operasyonun ardından Büyükkılıç’ı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ziyaret etti. Ziyaretin ardından Çiçek, Büyükkılıç’ın durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kayseriolay’ın haberine göre Büyükkılıç, taburcu oldu ve evinde bir süre istirahate çekildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Siyaset
Cumhur İttifakı'nda gerilim tırmanıyor: Hedefte MHP'ye yakın avukat var!
Cumhur İttifakı'nda gerilim tırmanıyor: Hedefte MHP'ye yakın avukat var!
Tanrıkulu'ndan Silivri isyanı
Tanrıkulu'ndan Silivri isyanı
Komisyondaki Kürtçe krizine DEM Parti'den yanıt geldi!
Komisyondaki Kürtçe krizine DEM Parti'den yanıt geldi!