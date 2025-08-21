AKP'li büyükşehir başkanı ameliyat oldu! Yoğun bakımda tedavi gördü

AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, dün (20 Ağustos) göğüs ağrısı şikâyetiyle hastaneye başvurdu. Büyükkılıç, kontrol amaçlı anjiyo oldu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Yılmaz ve Mehmet Öztaşkın Kalp Hastanesi’nde tedavi gören Büyükkılıç, tedbiren ameliyattan sonra yoğun bakıma alındı. Operasyonun ardından Büyükkılıç’ı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ziyaret etti. Ziyaretin ardından Çiçek, Büyükkılıç’ın durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kayseriolay’ın haberine göre Büyükkılıç, taburcu oldu ve evinde bir süre istirahate çekildi.